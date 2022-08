Clermont - PSG : les notes du match

La suite après cette publicité

Après la victoire de l'Olympique Lyonnais à domicile face au promu Ajaccio et le succès acquis par l'AS Monaco à Strasbourg, la troisième rencontre de cette première journée de Ligue 1 édition 2022/2023 voyait s'affronter le Paris Saint-Germain, champion de France en titre et récent vainqueur du Trophée des Champions, au Clermont Foot 63 dans son stade Gabriel-Montpied. Pour son entrée en lice avec sa nouvelle équipe, le Parisien Christophe Galtier devait faire son onze sans Kylian Mbappé, touché aux adducteurs et laissé à l'infirmerie : c'est l'Espagnol Pablo Sarabia qui accompagnait Neymar Jr et Lionel Messi dans le secteur offensif du 3-4-1-2, le même proposé face au FC Nantes à Tel Aviv. Côté Clermont, Pascal Gastien alignait six recrues estivales, dont l'ancien Gone Maxime Gonalons dans l'entrejeu et son nouveau buteur Komnen Andrić à la pointe de son 4-2-3-1. Très vite dans la rencontres, le PSG se montrait dangereux dans le dernier tiers auvergnant avec l'occasion de Neymar (7e), qui trouvait le chemin des filets quelques minutes plus tard, bien servi par Messi (0-1, 9e). Malgré l'ouverture du score hâtive, les Clermontois tentaient de mettre le pied sur le ballon pour calmer les ardeurs offensives du club de la capitale, illustrées par la frappe - non cadrée certes - de Vitinha (17e) avant le but du break signé Achraf Hakimi sur un contre éclair, avec une assist de Neymar à la clé (0-2, 26e). Comme la saison passée à Troyes, l'international marocain trouvait le chemin des filets dès la première journée. Mory Diaw était néanmoins présent pour mettre en échec Sergio Ramos, qui reprenait parfaitement un corner au premier poteau (29e) puis Nuno Mendes, servi en retrait par le Brésilien dans la surface (37e).

Un autre défenseur finissait par creuser l'écart : sur un coup-franc bien botté par le numéro 10 parisien (encore lui), Marquinhos fusillait d'un coup de casque son ancien coéquipier à Paris pour offrir une avance plus que confortable dans cette première période (3-0, 39e). Messi n'était pas loin de saler un peu plus l'addition avant la pause si Diaw n'avait pas sorti un bel arrêt à bout portant (45+1e). Au retour des vestiaires, les hommes de Galtier retrouvaient la domination imposée lors du premier acte, avant de baisser en intensité au vu du score. Cette légère baisse de régime permettait aux locaux de se créer quelques opportunités, avec notamment l'enchaînement d'Andric terminant par une frappe juste au-dessus des buts de Donnarumma (53e). Mais Paris continuait de pousser pour se donner de la confiance, en témoigne la belle séquence de jeu conclue par la reprise trop puissante de Messi (69e). Ce scénario permettait au coach parisien de faire rentrer Nordi Mukiele, de retour en Ligue 1 après une saison et demi sous les couleurs de Montpellier, et Hugo Ekitike, auteur de 10 buts en championnat avec Reims. Si Diaw se jetait bien pour enlever la tête de Nuno Mendes au seconde poteau, l'ancien portier du PSG ne pouvait rien face à Lionel Messi participait au festival offensif des visiteurs (0-4, 80e) d'une reprise à ras de terre d'un ballon en retrait d'un Neymar flamboyant en terres auvergnates (1 but, 3 passes décisives). Lancé par Paredes, La Pulga s'offrait même un doublé d'un joli retourné pour lober le dernier rempart (0-5, 86e). Sans proposer un football étincelant, le PSG a su profiter des erreurs adverses pour s'offrir le premier succès de son exercice avant de recevoir le Montpellier HSC le week-end prochain. De son côté, Clermont va devoir se relancer rapidement.

- L'homme du match : Neymar (9) : assurément l'Homme du match. Neymar a fait l'étalage de tout son talent. Il aurait d'abord pu ouvrir le score à la suite d'un bon appel dans la surface (6e), avant de finalement tromper Diaw à la suite d'un enchainement rapide dans la surface (9e, 0-1). Passeur décisif pour Achraf Hakimi lors d'une transition rapide (26e), le Brésilien a récidivé, cette fois sur coup-franc, trouvant la tête de Marquinhos (39e). En fin de match, l'Auriverde a offert sa troisième passe décisive (80e), la première pour Lionel Messi cette saison. Paraissant très affuté sur le plan physique, le numéro 10 a multiplié les courses et les décrochages dans le cœur du jeu pour venir aider à la construction du jeu.

Diaw (4,5) : sept ans après son départ du Paris-SG où il a été formé, le gardien Mory Diaw débutait dans les cages clermontoises ce samedi soir à l'occasion de la première journée de Ligue 1. Rapidement inquiété par l'armada offensive parisienne, le Français de 29 ans ne pouvait que s'incliner sur la belle frappe croisée de Neymar (9e). Même son de cloche sur la puissante frappe au premier poteau de Hakimi (26e). Sonné par ces deux premiers buts, le dernier rempart clermontois s'est malgré tout montré décisif face à Ramos puis Marquinhos (30e). Auteur d'une nouvelle très belle parade sur Mendes (37e), il ne peut en revanche rien faire sur la tête tranchante de Marquinhos (38e). Solide au retour des vestiaires, il est une nouvelle fois abandonné par sa défense sur le quatrième but de Messi (80e) et ne peut rien faire sur le retourné génial de l'Argentin (86e). Frustrant.

Seidu (5,5) : présent pour la première sortie officielle des hommes de Pascal Gastien, le latéral droit ghanéen n'a pas tardé à se montrer décisif. Auteur d'un superbe retour face à Neymar (7e), il préservait ainsi le score de parité. Solide défensivement dans son couloir gauche, le natif d'Accra a multiplié les excellentes interventions défensives (21e, 26e, 28e, 35e). Souvent sollicité face à Nuno Mendes, il s'est parfois fait dépasser dans le duel mais a livré une prestation très intéressante. Intéressant balle au pied, il a également tenté de se projeter offensivement. Insuffisant toutefois face à l'armada parisienne.

Ogier (4) : capitaine de la formation auvergnate, le défenseur de 33 ans s'est montré relativement solide dans les airs (7e) mais a globalement subi la vivacité offensive des hommes de Christophe Galtier. Dominé par la vivacité du duo Neymar-Messi, il a également perdu plusieurs ballons (5). Une prestation contrastée. Pas de grosses erreurs mais aucun réel impact face à la puissance offensive du PSG.

Wieteska (4,5) : ancien du Legia Varsovie, le numéro 4 du CF63 n'a pas vécu la plus belle des soirées face à l'ogre parisien. Attentiste sur le centre de Sarabia menant à l'ouverture du score (9e), le défenseur central clermontois s'est cependant repris en se montrant rassurant à plusieurs reprises dans ses interventions (24e). Malgré les trois buts concédés, le Polonais peut se targuer de quelques gestes défensifs décisifs.

Borges (5) : positionné dans le couloir droit clermontois, le Brésilien de 25 ans n'a pas tardé à se mettre en évidence avec un bon centre en direction d'Andric. Fort d'une très belle activité offensive, il est, cependant, pris de vitesse sur la course de Hakimi menant au deuxième but (26e). Souvent bien placé défensivement, il a également tenté d'apporter offensivement avec quelques ballons récupérés. Une activité notable mais trop peu conséquente face à la partition du PSG.

Gastien (3,5) : passé par Brest, Dijon et Niort, l'expérimenté milieu de terrain de Clermont a tenté de colmater les brèches dans l'entrejeu. Face à Vitinha et Verratti, le numéro 25 de Clermont a cependant trop peu pesé. Précis dans la transmission, Gastien a surtout pêché dans le duel et a perdu un certain nombre de ballons (7 au cours de la première période). Souvent dépassé dans la transmission, il n'a jamais réellement impacté cette rencontre. Une impuissance logique au regard de la performance collective du PSG.

Gonalons (3) : arrivé à Clermont cet été, l'ancien Lyonnais a tenté d'apporter toute son expérience dans l'entrejeu clermontois. Auteur d'une très belle intervention défensive (19e) et d'une frappe non cadrée (22e), l'ex-joueur de l'AS Roma a malgré tout souffert face à l'intensité mise par les Parisiens dans le cœur du jeu (un seul duel remporté au cours du premier acte). Averti pour une intervention à retardement sur Vitinha (67e), il s'est souvent fait dépassé par la vitesse mise par le PSG dans l'entrejeu. Trop léger. Remplacé par Baiye (85e) .

Saracevic (3) : dans un rôle de numéro 10, le jeune autrichien s'est globalement montré trop peu influant dans cette partie. Excepté une belle passe en profondeur (25e), le milieu de 21 ans n'a pas vraiment pesé sur le jeu offensif du CF63. Pris par l'intensité du bloc défensif parisien, il n'a jamais provoqué de véritable décalage. Une prestation assez terne dans l'ensemble. Remplacé par Magnin (73e) à l'entrée du dernier quart d'heure.

Allevinah (4) : titularisé ailier droit, l'international gabonais est apparu en difficulté sur son côté au cours du premier acte. Averti (38e) pour un tirage de maillot sur Vitinha, il n'a jamais trouvé de faille dans la défense parisienne. Peu trouvé par ses coéquipiers, il a cependant tenté d'apporter sa technique sur le front de l'attaque clermontoise (4 dribbles réussis sur 5 tentés). En vain. Remplacé par Dossou (73e) .

Andric (5,5) : nouvelle recrue offensive du Clermont Football Club depuis le départ de Mohamed Bayo vers Lille, l'attaquant serbe s'est rapidement mis en évidence avec une tête cadrée mais bien captée par Donnarumma (3e). Intéressant dans le duel et dans la conservation du ballon, il a également fait preuve d'une belle présence dans la surface parisienne. Trop peu suffisant pour inquiéter le PSG mais de très belles promesses pour la saison à venir.

Rashani (4,5) : auteur de 8 buts avec Clermont la saison passée, l’ailier kosovar a très rapidement fait trembler l'arrière-garde du PSG. Proche d'obtenir un penalty après un duel avec Ramos dans la surface (22e), il s'est montré bien plus discret au fil des minutes. Très peu trouvé au retour des vestiaires et subissant la domination parisienne, il a finalement cédé sa place à Khaoui dans les tous derniers instants (81e).

Donnarumma (6) : peu mis en danger, Gianluigi Donnarumma a pu profiter de la bonne assise défensive de ses coéquipiers pour passer un match tranquille. Premier chaînon à la relance, l'Italien n'a pas douté de ses capacités au pied pour parvenir à sortir le ballon de son tiers du terrain. L'ancien Milanais a également su gérer la profondeur, comme ce fût le cas sur un long ballon adressé à Rashani (60e).

Ramos (6,5) : après avoir perdu ses deux premiers duels aériens, Sergio Ramos est vite revenu à ses standards. Intéressant dans la couverture de balle, il a également été le défenseur central parisien à prendre l'espace le plus grand nombre de fois. Il aurait même pu se muer en buteur sur une belle tête arrêtée de justesse par le dernier rempart clermontois (29e). Remplacé par Nordi Mukiele (66e), qui célébrait son retour en Ligue 1.

Marquinhos (6,5) : en patron, le défenseur central et capitaine parisien a réalisé un match d'une grande propreté. Élément le plus reculé sur sa ligne défensive, Marquinhos ne se sera jamais laisser dépasser par les rares incursions des joueurs adverses.

Kimpembe (5) : peut-être le joueur le moins en vue sur cette rencontre. Pas toujours dominateur dans ses duels, Presnel Kimpembe a parfois semblé tendu, malgré la domination du Paris Saint-Germain. L'international français aurait cependant pu inscrire son premier but en Ligue 1, si il était parvenu à mieux ajuster son coup de tête, à la réception d'un coup-franc tiré par Neymar (55e).

Hakimi (7) : à l'origine de la première opportunité du PSG à la suite d'un bon débordement (6e), Achraf Hakimi a multiplié les montées sur son couloir droit. Il a inscrit le but du break après avoir suivi une action rapide menée par la paire Messi et Neymar (26e) et était proche d'offrir une passe décisive à son latéral gauche Nuno Mendes (76e). Jamais mis en danger en phase défensive, il a parfaitement tenu son couloir droit.

Vitinha (7): aussi intéressant défensivement qu'offensivement, la recrue estivale a délivré une prestation solide, remportant notamment les nombreux duels qu'il a eu à négocier. Il a récupéré de nombreux ballons haut sur le terrain, mais a également provoqué une faute qui aurait pu amener sur une situation dangereuse aux abords de la surface des Franciliens (13e), lui valant d'ailleurs un avertissement. Toujours disponible, il a également su se situer sur les lignes de passe de ses adversaires pour en empêcher l'avancée. Remplacé par Leandro Paredes (66e) qui disputait peut-être son dernier match sous le maillot du PSG, mais au cours duquel il s'est montré décisif, passeur pour le cinquième but de Lionel Messi (86e).

Verratti (7,5) : dans son registre si caractéristique, le petit italien a dicté sa loi dans l'entrejeu parisien. Remportant 9 des 14 duels auxquels il a été confronté, Marco Verratti a été l'auteur d'un véritable récital. En véritable sentinelle, il n'a pas non plus hésité à monter pour apporter de la disponibilité à ses camarades. Remplacé par Warren Zaire-Emeri (80e) .

Mendes (7) : intenable sur son côté gauche, Nuno Mendes a été un danger permanent dans le dos de la défense clermontoise. À l'origine du premier but de Neymar, le piston portugais a multiplié les appels dans la moitié de terrain adverse. Subissant plusieurs fautes, il aurait même pu ponctuer son match d'un but, si il était parvenu à tromper un Diaw vigilant sur un centre d'Achraf Hakimi (76e). Remplacé par Juan Bernat (77e).

Messi (8) : nommé « Homme du match » lors du Trophée des Champions, Lionel Messi a poursuivi sur sa lancée. Sobre et efficace, l'Argentin s'est montré très intéressant dans ses courses de pressing offensives, comme défensive. À l'instar de Neymar, la Pulga a beaucoup décroché pour organiser le jeu parisien. À la baguette, il a profité d'une offrande de Neymar pour inscrire son nom sur au tableau des buteurs (80e), avant d'être l'auteur d'un véritable chef-d'œuvre, une bicyclette dans la surface, qui lui a valu une ovation du stade Gabriel-Montpied (86e).

Sarabia (6,5) : titularisé en raison de l'absence de Kylian Mbappé, forfait, Pablo Sarabia a réalisé un bon match. Aligné sur la droite de l'attaque en phase offensive, l'Espagnol venait se greffer au milieu de terrain à la perte du ballon. Généreux dans ses courses, il a été remplacé par Hugo Ekitike (77e) qui a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs.

Neymar (9) : voir ci-dessus.

