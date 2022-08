Le PSG veut s'offrir Marcus Rashford

La suite après cette publicité

« Oui, on souhaite l'arrivée d'un nouvel attaquant. On a un calendrier très chargé jusqu’au 13 novembre et la Coupe du Monde. Le club travaille énormément. Je suis en relation directe avec Luis Campos sur ça. Il ne faut pas se tromper. Est-ce que ce joueur va arriver ? On n’a aucune garantie. Je sais que le club ne prendra pas pour prendre et empiler les joueurs. Je ne peux pas confirmer qu'un attaquant va arriver, mais le club travaille dur pour ça ». Il y a quelques heures à peine, Christophe Galtier confiait les désirs et les réticences du PSG sur la recherche d'un attaquant supplémentaire.

Supplémentaire car la direction sportive du PSG, incarnée par Luis Campos, estime qu'il faut un profil en complément de Mbappé, Neymar (qui a joué le rôle du deuxième attaquant jusque-là), Ekitike et Sarabia. Une fois le rêve Robert Lewandowski évacué et après avoir tenté Gianluca Scamacca, le club francilien semblait s'être fait une raison. Semblait seulement, puisque selon les informations de L'Equipe, c'est désormais Marcus Rashford qui est ciblé.

Marcus Rashford va devoir choisir

L'attaquant international anglais arrive en effet dans sa dernière année de contrat avec Manchester United (fin du bail en 2023) et se retrouve donc confronté à l'éternel choix : rester sans prolonger pour partir libre, prolonger, ou partir dès cet été contre une indemnité de transfert. Enfant du club, capable de jouer à tous les postes de l'attaque, il représenterait une sacré perte pour le club mancunien, déjà confronté aux velléités de départ de Cristiano Ronaldo. Cependant, il n'a non plus fait preuve d'une grande régularité ces dernières années.

Le PSG voit dans ce profil une belle opportunité de marché, et surtout un joueur capable d'apporter de la profondeur, domaine dans lequel Kylian Mbappé, parfois opposé par les observateurs anglais à Marcus Rashford par le passé, était trop souvent seul. Agé de 24 ans, Rashford a l'avenir devant lui, et surtout l'envie de reconquérir une place en sélection anglaise pour la Coupe du Monde 2022. Ce dossier pourrait animer la fin du mercato parisien, toujours en attente de Fabian Ruiz et surtout Milan Skriniar.