PSG : Galtier souhaite le départ de Mauro Icardi

Depuis le début de l'été, le PSG cherche à dégraisser considérablement son effectif en se séparant des indésirables. S'il a participé à la tournée estivale au Japon, Maur Icardi ne fait pas pour autant partie des plans de Christophe Galtier. Absent du groupe lors de la première journée de Championnat face à Clermont, l'Argentin s'entraîne désormais avec le groupe des joueurs «sur le départ». Interrogé sur l'ancien attaquant de l'Inter Milan, le technicien français a mis les choses au clair.

«Il a rejoint le groupe des sessions de l’après-midi. Je vous laisse à vous le terme (indésirable). J’ai vu Mauro à la reprise en début de semaine. Son absence était liée à un choix et non pas autre chose. Je l’ai vu pour lui préciser que je vais restreindre encore le groupe que je ne veux pas jouer avec 25 joueurs de champ. Je ne sais pas pour ses souhaits. Le club travaille en étroite collaboration avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu et je pense que c'est mieux qu'il se relance. Il a pas tout perdu comme ça mais c'est vrai que ça fait deux ans que c'est difficile. Le fait de changer de lieu, de trouver un endroit plus favorable vous permet de vous relancer dans une carrière.»