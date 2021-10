Droits TV : un deuxième tour pour les matches des Bleus

Le mois dernier, l'UEFA lançait un gigantesque appel d'offres pour les droits de diffusion de toutes les rencontres de qualification et amicales des Bleus, celles de la Ligue des nations, entre 2022 (après la Coupe du monde au Qatar qui se tiendra du 21 novembre au 18 décembre 2022) et 2028 mais aussi toutes les rencontres (pas seulement celles des Bleus) concernant les Euros 2024 et 2028. Une démarche inédite de l'instance européenne pour laquelle les potentiels diffuseurs intéressés avaient jusqu'au 12 octobre afin de remettre leurs propositions financières.

Pourtant, fautes de propositions satisfaisantes, le quotidien L'Equipe révèle ce jeudi qu'un deuxième tour sera organisé. Celui-ci concernera uniquement les rencontres liées à l'équipe de France car l'UEFA se donne le temps de la réflexion concernant l'Euro 2024 et celui prévu en 2028. En espérant désormais que les diffuseurs envoient d'ici à lundi des offres satisfaisantes...