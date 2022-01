FC Barcelone : le sort s'acharne sur Ansu Fati !

Le karma a-t-il frappé le FC Barcelone ? Critiqué de toutes parts pour la gestion du cas Dembélé (les Culés ont demandé au joueur de quitter la Catalogne avant le 31 janvier), le club espagnol a vécu une soirée cauchemardesque hier au Pays basque. Opposé à l’Athletic en huitième de finale de Coupe du Roi, le Barça a été éliminé (2-3), mais a surtout perdu plusieurs joueurs sur blessure. Et pas des moindres.

Gerard Piqué et Jordi Alba ont terminé le match avec des pépins physiques, tandis que Pedri et Ansu Fati ont dû céder leur place. En ce qui concerne les trois premiers joueurs cités, Xavi a indiqué en conférence de presse qu’il n’y avait rien d’alarmant. « Rien d’important pour Pedri. On va voir aussi comment se sentent les joueurs qui ont fini la rencontre avec des gênes. » En revanche, le cas d’Ansu Fati est plus préoccupant.

Nouveau coup dur pour Fati

Entré en jeu à l’heure de jeu, le numéro 10 catalan a dû être remplacé 35 minutes plus tard. Sorti en pleurs, celui que l’on annonce comme le successeur de Messi craignait le pire, une rechute. « Ansu est très affecté et on verra demain (aujourd’hui) », a simplement commenté Xavi. Dans la nuit, le Barça confirmait la mauvaise nouvelle. «Ansu Fati souffre d'une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche. De nouveaux examens seront réalisés prochainement sur le joueur afin de connaître l'exactitude de sa blessure.»

Déjà touché au biceps fémoral en novembre dernier, Ansu Fati avait dû rester éloigné des terrains pendant deux mois. Ce vendredi, Mundo Deportivo annonce que la durée d’indisponibilité du joueur devrait être quasiment la même. Un énorme coup pour un élément qui était déjà resté près d’un an à l’infirmerie après sa blessure au ménisque lors de la saison 2020/2021. Un coup dur aussi pour un Barça privé d’un atout offensif important après s’être auto-privé d’Ousmane Dembélé.