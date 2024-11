Hoffenheim - OL : les compositions sont là

Ce jeudi, la 4e journée de Ligue Europa offre un sacré duel entre le TSG Hoffenheim et l’Olympique Lyonnais. A domicile, les Allemands s’articulent dans un 3-5-2 avec Olivier Baumann dans les cages derrière Kevin Akpoguma, Anton Stach et Arthur Chaves. Valentin Gendrey et Alexander Prass assurent les rôles de pistons alors qu’on retrouve Tom Bischof, Umut Tohumcu et Florian Grillitsch au milieu du terrain. Devant, Andrej Kramaric est associé à Max Moerstedt.

De leur côté, les Gones s’organisent dans un 3-4-1-2 avec Rémy Descamps qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Saël Kumbedi, Clinton Mata, Warmed Omari, Duje Caleta-Car et Abner. Maxence Caqueret se retrouve dans l’entrejeu avec Tanner Tessmann un cran plus bas. Gift Orban et Saïd Benrahma accompagnent Georges Mikautadze en attaque.

Les compositions

TSG Hoffenheim : Baumann - Akpoguma, Stach, Drexler - Gendrey, Bischof, Grillitsch, Tohumcu, Prass - Moerstedt, Kramaric

Olympique Lyonnais : Descamps - Mata, Omari, Caleta-Car - Kumbedi, Caqueret, Tessmann, Abner - Benrahma - Orban, Mikautadze