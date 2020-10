Espagne-Suisse : les compositions officielles

L'Espagne reçoit la Suisse au stade Alfredo di Stéfano de Madrid ce soir, à l'occasion de la 3ème journée de Ligue des Nations. La Roja, qui avait écrasé l'Ukraine (4-0) après avoir obtenu le nul en Allemagne (1-1), peut garder la tête du groupe 4 (poule A) en cas de succès. Alors que dans le même temps, l'Ukraine (2e du groupe avec 3pts) accueille la Nationalmannschaft (3e, 2 pts).

Pour ce match, Luis Enrique aligne un habituel 4-3-3 avec le retour de David de Gea dans les buts. José Gayà, Pau Torres, Sergio Ramos et Jesús Navas seront en charge de la défense, quand Mikel Merino et Dani Olmo sont associés à Busquets au milieu. En attaque, Mikel Oyarzabal est épaulé par le tout nouveau Citizen Ferran Torres et la pépite Ansu Fati. Côté Suisse, Vladimir Petkovic dispose les siens en 5-3-2. Yann Sommer est le dernier rempart, devancé par une ligne de cinq composée de Loris Benito, Ricardo Rodríguez, Fabian Schär, Nico Elvedi et Silvan Widmer. Remo Freuler et Djibril Sow accompagnent Granit Xhaka dans l'entrejeu, tandis que le duo Admir Mehmedi-Haris Seferovic animera l'attaque.

Les compostions des équipes :

Espagne : De Gea - Gayà, Torres, Ramos, Navas - Merino, Busquets, Olmo - Fati, Oyarzabal, Torres.

⚠️ OFICIAL | ¡Estos son los elegidos por @LUISENRIQUE21 para el ONCE TITULAR de España!



¡¡Vamos!! ¡¡A por la victoria!!💪🏻#SomosEspaña 🇪🇸#SomosFederación pic.twitter.com/PRit2cD1Dq — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 10, 2020

Suisse : Sommer - Benito, Rodríguez, Schär, Elvedi, Widmer - Freuler, Xhaka, Sow - Mehmedi, Seferovic.