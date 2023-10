Conflit israélo-palestinien, antisémitisme : nouvelles révélations accablantes sur Youcef Atal

« J’ai conscience que ma publication a choqué plusieurs personnes, ce qui n’était pas mon intention, et je m’excuse. Je tiens à clarifier mon point de vue sans aucune ambiguïté : je condamne toutes formes de violence, où que ce soit dans le monde, et je soutiens toutes les victimes. Jamais je ne soutiendrai un message de haine. La paix est un idéal auquel je crois fermement ». Tels étaient les propos de Youcef Atal sur ses réseaux sociaux dans la journée de dimanche.

Il faut dire que quelques heures auparavant, l’Algérien avait relayé un message d’un prédicateur invoquant « un jour noir pour les juifs ». De quoi créer un énorme tollé sur les réseaux sociaux et à Nice, où le maire de la ville a d’ailleurs tenu à réagir. « J’attends de Youcef Atal, s’il s’est laissé instrumentaliser, de présenter ses excuses et de dénoncer les terroristes du Hamas. Si tel n’était pas le cas, il n’aurait plus sa place dans notre club », avait ainsi lancé Christian Estrosi. Puis, la FFF s’est emparée de l’affaire. Le Conseil National de l’Ethique de la fédération a ainsi saisi la commission de discipline et le joueur s’expose à des sanctions.

À lire

Conflit israélo-palestinien : la réponse cinglante de la FFF à Youcef Atal !

Accusé d’antisémitisme par plusieurs sources

Dans son édition du jour, le journal Le Parisien fait le point sur cette affaire et explique que du côté de Nice, cette histoire ne surprend pas vraiment. Le média relaye ainsi des propos venant d’un ancien dirigeant des Aiglons qui sont très durs avec le joueur. « Ce n’est pas du tout que Youcef est prosélyte ou refuse de serrer la main à des femmes par exemple. Mais il fait partie de cette génération qui est fondamentalement antisémite par éducation. Et, en plus, c’est justement quelqu’un qui n’a pas reçu une grande éducation », explique ainsi le dirigeant, sous couvert d’anonymat.

Un proche du joueur a aussi témoigné pour le média, avec des propos similaires. « C’est presque son problème. Comme il est hypersuivi, il reçoit plein de sollicitations lui demandant, au nom de l’islam, de soutenir le djihad, la Palestine ou condamner la politique d’Israël. À cause de cela, il déteste les juifs par bêtise plus que par méchanceté, juste parce qu’il lit toujours les mêmes discours. Alors qu’il n’est absolument pas salafiste. Pour moi, il a agi par ignorance plus que par conviction profonde. Mais il ne réalise pas le poids qu’il a en likant ainsi les propos de ce prédicateur », explique-t-il. Quoi qu’il en soit, Atal risque gros…