Real Madrid : Carlo Ancelotti défend Gareth Bale

Recruté pour plus de 100 M€ en 2013 à Tottenham, Gareth Bale (32 ans) a globalement déçu au Real Madrid. Le Gallois arrive en fin de contrat en juin prochain avec les Merengues. Il se murmure même qu'il pourrait raccrocher les crampons au plus tard après la Coupe du monde 2022, en cas de qualification du Pays de Galles en barrages. Présent ce lundi en conférence de presse avant le choc entre le PSG et le Real Madrid en 8ème de finale aller de la Ligue des champions, Carlo Ancelotti a lui pris la défense de son n° 18, encore très critiqué en Espagne, reconnaissant toutefois un manque de motivation.

« Je parle avec lui comme je parle avec tout le monde. C'est tout. La relation personnelle avec lui est bonne. Je n'ai rien à lui reprocher. Il est sérieux, professionnel et respecte les règles et les personnes. Il n'a jamais manqué à cela. Il a eu des blessures, il arrive en fin de contrat et n'a peut-être pas eu une grosse motivation. Il veut peut-être en terminer là avec ce club. Mais il a remporté tellement de titres comme la Ligue des champions. Terminer en beauté ici serait magnifique pour sa carrière », a ainsi confié le technicien italien. Gareth Bale n'a disputé que 4 matchds (1 but en 267 minutes) cette saison.

