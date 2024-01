CAN 2023 : la RDC élimine l’Égypte lors d’une séance de tirs au but interminable

Ce dimanche soir à 21h, la CAN 2023 nous offrait un nouveau huitième de finale assez séduisant sur le papier. Après la victoire de la Guinée sur la Guinée équatoriale (1-0), c’était au tour de l’Égypte d’affronter la RDC pour une place en quarts de finale. Les Pharaons, toujours sans Mohamed Salah rentré à Liverpool se soigner, devaient monter en puissance après une phase de groupe très décevante. Les Léopards, eux, après trois matches nuls dans le groupe F voulaient tenter de déjouer les pronostics. Les coéquipiers de Chancel Mbemba, bien soutenus par la grosse communauté congolaise présente au stade Laurent Pokou de San Pedro, débutaient plutôt bien la partie.

Sur une contre-attaque éclaire, l’ailier Meschack Elia partait seul au but avec pas moins de trois coéquipiers à ses côtés. Mais de manière complètement étonnante, il décidait de tenter sa frappe alors qu’il avait bien mieux à faire. L’ailier des Young Boys dévissait complètement sa frappe. Après une vingtaine de minutes sur un rythme fort, les deux équipes se neutralisaient. Il fallait une touche anodine et rapidement jouer par Arthur Masuaku pour surprendre la défense égyptienne. C’est Yoane Wissa, pas en position de hors-jeu car trouvé sur une touche, qui ouvrait le score d’un centre tir (37e). On s’attendait à voir l’Égypte douter dans ce match, mais les hommes de Rui Vitoria ont de la ressource et l’ont déjà prouvé plusieurs fois.

Cinquième prolongation de suite en CAN pour les Pharaons

Sur un coup de pied arrêté, et après intervention du VAR, l’arbitre de la rencontre sifflait un penalty pour sanctionner un coup de coude du défenseur congolais. Mostafa Mohamed ne tremblait pas et remettait les deux équipes à égalité (1-1), 45e+1). Au retour des vestiaires, la tension remontait d’un cran et les Égyptiens commençaient à s’installer dans le camp adverse sans parvenir à se procurer des occasions. Les hommes de Sébastien Desabre, eux, procédaient en contre avec un Théo Bongonda qui partait rapidement en transition dès qu’il le pouvait.

Plus les minutes passaient, puis on commençait à évoquer des prolongations du côté des tribunes. Et c’est ce qui s’est passé puisque les deux équipes n’arrivaient pas à se départager après les 90 premières minutes. Et pour apporter un peu de piquant à cette prolongation, l’Égypte terminait la rencontre à 10 après le tacle très maladroit de Mohamed Hamdy qui était entré en jeu à la mi-temps. La RDC allait donc jouer en supériorité numérique jusqu’en fin de match et, voyant les joueurs de plus en plus marqués physiquement, cela ressemblait à un gros avantage. Mais les Congolais n’ont jamais su faire la différence, piégés par le style égyptien. Et on avait donc le droit à la première séance de tirs au but de cette CAN. Et dans cette série, c’est finalement la RDC qui s’est imposée après une séance interminable. Le portier égyptien Gabaski, héroïque en 2021, a manqué son penalty. Ce qui a profité à Mpasi qui a transformé le sien. Au prochain tour, la RDC affrontera la Guinée.