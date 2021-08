Wolfsburg disqualifié de la Coupe d'Allemagne par la justice !

Un moment d'inattention peut coûter une élimination. C'est ce qui vient d'arriver à Wolfsburg, dirigée par son nouvel entraîneur Mark Van Bommel, qui vient d'être éliminé de la DFB-Pokal dès le premier tour de la compétition. En effet, les Wölfe ont réalisé un sixième changement en prolongation contre Preussen Münster, ce qui leur a permis de remporter le match (3-1). Le pensionnaire de quatrième division a ensuite porté plainte à la Ligue, ce qui s'est avéré concluant : «Après plus de cinq heures de procédure orale, le tribunal sportif de la DFB a tranché en faveur de Preußen et a accordé le match 2-0 aux Adlerträger».

Le vice-président du Tribunal des sports de la DFB Stephan Oberholz a ensuite justifié la décision de la ligue : «Les clubs eux-mêmes sont responsables des remplacements et des substitutions. L'un de leurs devoirs fondamentaux est de s'informer sur les possibilités de remplacement et d'agir en conséquence. Le VfL Wolfsburg a violé cette obligation et a donc commis de manière imprudente et évitable l'erreur centrale lors du sixième remplacement inadmissible», a-t-il affirmé dans des propos récoltés par Kicker.