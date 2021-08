Wolfsburg pourrait être disqualifié de la Coupe d'Allemagne !

Malgré sa victoire 3-1 face à Preussen Münster au 1er tour de la Coupe d'Allemagne dimanche dernier, Wolfsburg, pour la première de Mark Van Bommel, pourrait bien être disqualifiée de la compétition. En effet, le nouvel entraîneur néerlandais a effectué six changements durant la rencontre (prolongations incluses) alors que seulement cinq sont autorisés. Le pensionnaire de quatrième division allemande a décidé de porter plainte contre les Wölfe et devrait obtenir gain de cause.

La suite après cette publicité

«Nous faisons appel au règlement de la DFB-Pokal concernant le match face à Wolfsburg en raison d'une erreur dans le changement de joueurs. Nous le devons à tous les fans, membres, amis et supporters du SCP», a affirmé le club par le biais de ses réseaux sociaux. Le club de D4 allemande ajoute dans un autre tweet «Nous avons tenu tête à une équipe qui joue la Ligue des champions et nous les avons poussés en prolongation grâce au soutien de nos supporters. Cependant, avec le remplacement contraire au règlement, Wolfsburg a influencé de manière décisive le jeu à notre désavantage».