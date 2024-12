Barça : comment Florentino Pérez a fait capoter la prolongation de Lionel Messi

Le 5 août 2021 restera un jour gravé dans l’histoire du FC Barcelone. Ce jour-là, le club catalan annonce le départ de sa superstar Lionel Messi. Arrivé en fin de contrat, l’Argentin pensait prolonger, mais son club de toujours n’a finalement pas eu les moyens financiers nécessaires pour le retenir. Aujourd’hui, le journal catalan Sport a dévoilé les raisons qui ont poussé Joan Laporta à devenir le président du Barça qui a fait partir le meilleur joueur de l’histoire des Culés. Englué dans des difficultés financières, Laporta se réunit avec Javier Tebas et Jaume Roures pour évoquer un accord avec le fonds d’investissement CVC. À l’instar de ce qu’il s’est fait en France, CVC a promis une rentrée d’argent conséquente, de quoi permettre au Barça de financer la prolongation de Messi. Un mois plus tard, Tebas annonce que tous les clubs de Liga sauf le Real Madrid ont accepté l’accord avec CVC. Seul souci, Florentino Pérez est furieux de ne pas avoir été mis au courant.

En réalité, Laporta pensait garder secret cet accord pour finaliser au plus vite la prolongation de Messi. C’était sans compter sur Pérez qui ordonna à ses dirigeants de contacter le Barça, jugeant l’accord avec CVC non profitable aux gros clubs. C’est alors que deux cadres clés, Ferran Reverter (DG du Barça) et José Elias (soutien financier de Laporta) apprennent eux aussi l’existence de ce deal. Ils communiquent alors à Laporta leur désaccord et Elias menace de retirer les 40 M€ investis dans la campagne de Laporta. Obligé de faire machine arrière pour sauver sa place de président, Joan Laporta s’est alors retiré du deal avec CVC. Conséquence, il n’avait plus l’argent nécessaire pour prolonger Messi, au grand dam de la Pulga. La suite, vous la connaissez.