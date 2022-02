OL : Peter Bosz vole au secours de Léo Dubois

Et si l'OL était de retour dans le haut du tableau en ce début de fin de saison ? Relégué dans le ventre mou depuis le départ de cet exercice, le club rhodanien vient d'enchaîner 4 victoires sur les 5 derniers matches. La défaite à Monaco a rapidement été éclipsée par le joli succès contre Nice le week-end dernier. Un match durant lequel les Gones ont mis la manière, affichant même la prestation la plus aboutie depuis la venue de Peter Bosz. Seul point noir durant cette soirée, les sifflets à l'encontre de Léo Dubois (27 ans). Cela fait même un moment que le capitaine lyonnais est pris pour cible par ses propres supporters et ça commence à cristalliser quelques tensions.

La suite après cette publicité

Entre le niveau irrégulier de l'international tricolore (13 sélections) et l'explosion de Malo Gusto, son principal concurrent au poste formé au club, Dubois n'est pas vraiment en odeur de sainteté à Lyon. Après le match contre Nice, il a été invité à discuter avec les principaux représentants des Bad Gones. Ces derniers ne lui ont pas fait des reproches personnels mais estimaient qu'en tant que capitaine de l'équipe, il avait un devoir de communication avec les supporters. «Je n’attends pas que tout le monde ait un amour pour tous les joueurs mais sachez une chose, c’est qu’on bosse tous les jours pour faire le maximum sur le terrain. On est des êtres humains, on a des valeurs», leur a répondu l'ancien Nantais.

Bosz : «je ne comprends pas pourquoi avant et pendant le match, l'un de nos joueurs est sifflé»

Quelques jours après, c'est Peter Bosz qui a pris la parole en conférence de presse pour défendre son capitaine. «Je ne comprends pas du tout. Il n'est pas seulement notre capitaine, c'est l'un des nôtres, je ne comprends pas pourquoi avant et pendant le match, l'un de nos joueurs est sifflé. Je pense qu'il ne mérite pas. Je ne comprends pas comment les supporters pensent. La saison ? Il était comme tous les joueurs, une fois bien, une autre pas bien. Il a joué avec plus d'intensité depuis la trêve, peut-être parce qu'il y a un très bon jeune (Malo Gusto) derrière lui. C'est beaucoup mieux que la première partie de saison. J'ai parlé avec lui et ça affecte un joueur. Même à 30 ans, on ne peut pas dire qu'on s'en fiche. Si tu es sifflé par l'adversaire, ça te donne de l'énergie mais par ton public, ce n'est pas pareil et ça ne va pas nous aider.»

L'entraîneur de l'OL ne comprend pas cette situation, plus handicapante qu'autre chose. Du côté des joueurs, on se range du même côté. Présent quelques minutes avant son coach néerlandais en conférence de presse, Karl Toko-Ekambi regrettait également les critiques envers Dubois. «Je n'ai pas entendu les sifflets. Je ne pense pas qu'il soit perturbé. C'est dommage que le public siffle un joueur de notre équipe surtout qu'on faisait un bon match et qu'on est dans une bonne période.» Laborieux 7e de Ligue 1 mais à seulement 5 points du podium, l'OL sait qu'il y a un coup à jouer en cette fin de saison. Pour aider à réaliser un coup franchement inattendu il y a encore quelques semaines, il faudra une union sacrée entre l'équipe et les supporters. Pour ce qui est des joueurs, on est déjà en ordre de bataille.