Lille - PSG : le constat lucide d’Aïssa Mandi

Opposé au PSG en clôture de la 3e journée de Ligue 1 à domicile, Lille a perdu son duel face au champion de France en titre (1-3). Dans le coup, le LOSC s’est heurté à une équipe parisienne chirurgicale aux avant-postes et portée par ses individualités. Avec cette défaite, le club nordiste manque l’opportunité de basculer en tête du championnat et de frapper un gros coup dans cette nouvelle édition. En bon joueur, Aïssa Mandi a estimé que les Parisiens méritaient leur succès au coup de sifflet final.

«On retient avant tout la défaite car on est ambitieux, on voulait gagner ici devant notre public. On est des compétiteurs, on veut gagner tous les matchs. Je pense que Paris mérite sa victoire. On a pas démérité non plus, on a fait des bonnes choses mais pas assez pour gagner. On fait toujours un très bon début de saison. C’est Paris, c’est compliqué de les battre à domicile. Ils ont eu la maîtrise et beaucoup de possession. Nous, on voulait l’avoir aussi mais on a fait preuve de trop de déchets sur le plan technique. Ça reste une grande équipe, ça ne pardonne pas. Ils ont des joueurs de grandes classes capables de mettre leurs occasions au fond», a détaillé l’Algérien au micro de DAZN.