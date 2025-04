Kings League : Jérome Rothen est clairement emballé !

Présent sur le bord du terrain, Jérôme Rothen ne cachait pas son stress à l’approche du coup d’envoi… Non, il ne s’agissait pas d’un match de Ligue des Champions du PSG, mais bien de la rencontre entre Unit3d, l’équipe de Kings League dont il est directeur sportif et manager général, et Génération Seven, ou l’on retrouvait l’influenceur Michou ainsi que Djibril Cissé. Au micro de RMC, l’ancien monégasque et parisien n’a pas tari d’éloge sur cette nouvelle compétition aux règles farfelues.

La suite après cette publicité

«Franchement, c’est génial. Moi, je découvre. On s’est lancé dans cette aventure il y a quelques semaines pour préparer l’équipe, la draft, la construction, la cohésion la semaine dernière avec un mini-stage. Ils nous ont régalés avec l’union entre eux. En très peu de jours, ils ont réussi à faire front, ils ont marqué des beaux buts. L’émotion est terrible parce qu’on vit ça sur le banc avec Grégory Campi, mon meilleur pote, qui est entraîneur de cette équipe. Franchement, c’est pas mal et on se prend vite au jeu», a raconté Rothen après cette première journée de compétition. Son équipe de Unit3d, fondée par le youtubeur Squeezie, s’est imposé sur le score de 7 à 3, et a pris la deuxième place du classement.