Ligue 1 : le PSG assomme Lille et monte sur la première marche du podium

Un choc au sommet pour boucler cette 3e journée de Ligue 1. Ce dimanche, Lille recevait le Paris Saint-Germain au stade Pierre-Mauroy. Dans ce duel entre deux équipes qualifiées pour la Ligue des Champions, Parisiens et Lillois entendaient capitaliser sur leurs deux derniers succès pour prendre les trois points et voler la vedette à l’OM, actuellement installé dans le fauteuil de leader. Enregistrant le retour d’Angel Gomes, victime d’un terrible choc contre Reims, le LOSC se présentait en 4-3-3 avec Bayo en pointe, préféré à David. Avec Pacho et Beraldo titularisés en défense, le club de la capitale s’appuyait sur un trio offensif composé de Dembélé, Asensio et Barcola. Si les deux équipes se sont rendues coup pour coup lors des dix premières minutes, c’est bien le LOSC qui s’est procuré la première grosse opportunité de la soirée. Idéalement servi par Zhegrova, auteur d’un gros travail sur le côté droit, Diakité envoyait le ballon sur le poteau de Donnarumma avant que celui-ci ne s’en saisisse en deux temps trois mouvements (13e). Chahutés par des Lillois volontaires et portés vers l’avant, les champions de France en titre se sont progressivement remis dans le sens de la marche. S’appuyant sur un Dembélé en feu dans son couloir, le PSG a causé des misères à l’arrière-garde lilloise. Poussé à la faute sur un crochet de l’international français, Alexsandro commettait l’irréparable dans sa surface et Vitinha se chargeait de sanctionner les Dogues pour ouvrir la marque (0-1, 31e). Létal, le PSG a enfoncé le clou trois minutes plus tard sur un contre rondement mené et conclu par Barcola. Parti dans le dos de la défense, le Parisien ajustait Chevalier du droit pour inscrire son 4e but en Ligue 1 cette saison (0-2, 36e).

Un avantage au repos somme toute mérité pour des Parisiens sauvés par Donnarumma, à la parade devant Tiago Santos (41e) et qui auraient pu concéder un penalty sur une situation litigieuse impliquant Beraldo et le latéral lillois (42e). Au retour des vestiaires, Lille s’est donné les moyens de réagir. Entré en jeu à la pause, Sahraoui combinait dans la surface parisienne avec Tiago Santos avant de transmettre à Bayo. Sur le reculoir, l’ancien Havrais envoyait le cuir hors du cadre (48e). Animés par l’envie d’emballer ce deuxième acte en mettant du rythme et en multipliant les attaques, les Dogues ont toutefois flirté avec le KO. Heureusement pour Mandi et consort, Chevalier a veillé au grain pour s’interposer devant Asensio (53e) puis Barcola, pourtant auteur d’un festival dans la surface nordiste à l’image de son petit pont sur Diakité (54e). L’heure de jeu passé, le PSG a repris la maîtrise du jeu en confisquant le ballon. En vue de casser la dynamique parisienne, Bruno Genesio a usé ses dernières munitions en lançant sur le pré David, à qui le club de la capitale réussit plutôt bien ces dernières années (4 buts en Ligue 1 contre le PSG). Si l’on pensait alors que la lumière viendrait du Canadien, c’est bien Zhegrova qui sortait du bois pour relancer les siens. Homme de tous les dangers côté lillois, le Kosovar tentait sa chance depuis l’extérieur de la surface et laissait Donnarumma impuissant (1-2, 78e). De retour dans la partie, le LOSC est passé tout proche de frustrer le PSG au moment où Tiago Santos pensait égaliser avant que le VAR n’annule son but pour une position de hors-jeu (82e). Vacillant en fin de match, le PSG a pu compter sur une réalisation de la tête de Kolo Muani dans le money time pour assommer définitivement le LOSC (90e+3). Avec ce résultat, le PSG prend seul la tête du championnat tandis que Lille demeure au 6e rang.