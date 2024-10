OL : Corentin Tolisso est devenu inarrêtable

Son retour à l’été 2022 avait été accompagné par un vent d’optimisme. Malgré des blessures à répétition avec le Bayern Munich, les supporters lyonnais étaient forcément enjoués à l’idée de retrouver leur ancien protégé entre Rhône et Saône. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu avec deux premières saisons compliquées sur le pré pour son retour à l’OL. En difficulté et enchaînant encore les pépins physiques en 2022-2023, l’ancien Bavarois a été catastrophique comme son équipe lors de la première partie de saison dernière.

Finalement, il s’est imposé progressivement comme un cadre de l’effectif de Pierre Sage, embarqué dans une folle remontée l’an dernier. Cette saison, dans un effectif lyonnais de plus en plus pléthorique et compétitif, il semblait donc difficile de prédire que Corentin Tolisso allait forcément s’imposer dans l’entrejeu des Gones. Pourtant, et malgré les arrivées de Tanner Tessmann et Jordan Veretout, le natif de Tarare est bel et bien le patron du milieu de terrain de l’OL. En effet, enfin épargné par les blessures, le champion du monde 2018 parvient à enchaîner et affiche un niveau qui ferait presque penser qu’il n’est pas loin de son lustre d’antan.

Corentin Tolisso enchaîne et performe

Combatif à la récupération et n’hésitant pas à se projeter pour apporter ses qualités offensives, le joueur formé au club brille de mille feux et occupe bien son rôle de leader vocal dans un effectif assez jeune. Ainsi, avec ce mélange qui lui permet de se donner une seconde jeunesse à 30 ans, Corentin Tolisso enchaîne et compte dix apparitions pour un but et deux passes décisives. Un bilan plus qu’honorable pour un joueur qui brille pour ses qualités athlétiques sur le terrain et qui semble au top de sa forme. Face au Havre, le numéro 8 des Gones a encore réalisé une superbe rencontre. Précieux dans tous les domaines, il a été très complémentaire avec Maxence Caqueret et Jordan Veretout. Avec ce trio de harceleurs, l’OL a asphyxié Le Havre et a permis à ses attaquants de s’exprimer librement en phase offensive.

Passeur décisif pour Malick Fofana, le vainqueur de la Ligue des Champions en 2020 a fait part de sa joie à l’issue de la rencontre : «on avait à cœur de venir ici pour gagner avec la manière, et c’est chose faite. Le but de Malick nous a fait énormément de bien. On est très contents ce soir. Le groupe vit bien, tout se passe bien. On est sur une bonne dynamique, et il faut continuer à enchaîner. Si on travaille bien, ça va payer. Aujourd’hui, ça a payé, mais maintenant, on est concentrés sur notre match d’Europa League.» Avec un Corentin Tolisso qui est revenu au niveau des meilleurs milieux de Ligue 1, l’OL peut se mettre à rêver. Prochaine étape ce jeudi avec la rencontre à domicile face à Besiktas en Ligue Europa. Une rencontre qui rappellera de bons souvenirs au milieu de terrain, car il avait inscrit le but de l’égalisation en quarts de finale de cette même C3 face au club stambouliote lors de la saison 2016-2017 au Groupama Stadium.