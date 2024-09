Marseille veut accueillir la finale de Ligue des Champions 2027

Milan et son stade de San Siro désormais hors course pour l’organisation de la finale de Ligue des Champions 2027, Marseille tente de prendre sa place. C’est ce que dévoile Sébastien Jibrayel, l’adjoint en charge des sports, ce mardi sur le réseau X. «Et pourquoi pas Marseille, dans le plus beau stade de France : le Vélodrome. Avec le Maire Benoit Payan, nous soutiendrons la candidature de Marseille pour accueillir la finale de la Ligue des Champions en 2027», assure l’élu. L’UEFA doit rendre sa décision «en mai/juin 2025» cependant c’est loin d’être acquis pour le Vélodrome.

La suite après cette publicité

Et pourquoi pas Marseille, dans le plus beau stade de france : Le Vélodrome.



Avec le Maire @BenoitPayan, nous soutiendrons la candidature de Marseille pour accueillir la finale de la champions league en 2027#UEFA #UCL https://t.co/HvjEXPYsWl — Sébastien Jibrayel (@sjibrayel) September 24, 2024

Le souvenir de l’organisation ratée de la finale de la C1 au Stade de France en 2022 est loin d’être oublié, même si entre-temps, les pouvoirs publics se sont rattrapés avec le sans-faute des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Pour cette finale entre le Real Madrid et Liverpool, un rapport avait montré toutes les failles de sécurité, notamment durant l’avant-match. L’UEFA aura forcément cet historique dans un coin de la tête au moment de faire son choix.