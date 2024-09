LdC : l’UEFA retire à Milan l’organisation de la finale 2027

Coup dur pour la ville de Milan et son stade mythique de San Siro. Dernièrement, l’UEFA avait dévoilé que les finales 2025, 2026 et 2027 de la Ligue des Champions se tiendraient à Munich, à Budapest et donc à Milan, si San Siro est rénové d’ici là. Mais malheureusement pour la ville lombarde, l’instance dirigeante du football européen n’a pas reçu les garanties suffisantes.

« La municipalité de Milan ne pouvant garantir que le stade San Siro et ses environs ne seront pas affectés par les travaux de rénovation, il a été décidé aujourd’hui de rouvrir la procédure d’appel d’offres pour la finale de l’UUEFA Champions League 2027. La décision concernant le nouvel hôte devrait être prise en mai/juin 2025 », indique l’UEFA.