Arsenal : le drôle de message d’Arteta aux supporters pour le choc face au PSG

Hier soir, Arsenal disputait son dernier match avant sa demi-finale aller de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Obligés de partager les points avec Crystal Palace (2-2), les Gunners peuvent désormais se concentrer sur leur défi européen. À cette occasion, Mikel Arteta a envoyé un message rassembleur aux supporters londoniens.

La suite après cette publicité

« Le message est qu’ils doivent jouer tous les ballons avec nous. Je leur demande donc d’apporter leurs crampons, leurs protège-tibias, leur short et leur maillot ! Et jouons mardi soir tous ensemble pour vivre l’une des plus belles soirées de l’Emirates », a-t-il déclaré sur le site officiel des Gunners.