Premier League : Arsenal cale contre Crystal Palace mais retarde le titre de Liverpool

Ne pas offrir le titre à Liverpool, et réaliser une répétition générale une semaine avant de recevoir le Paris Saint-Germain. Voilà quels étaient sans doute les deux points clés dans les têtes d’Arsenal ce mercredi soir contre Crystal Palace. En témoigne la composition d’équipe, où Mikel Arteta a titularisé Leandro Trossard à la place de Mikel Merino, le Belge étant attendu comme titulaire avec la suspension de Thomas Partey, qui forcera le champion d’Europe à retrouver un poste de milieu de terrain. En face, Crystal Palace est venu avec une équipe un peu remaniée, avec une demi-finale de FA Cup capitale contre Aston Villa ce week-end.

Et dès les premières minutes, on a pourtant pensé qu’il n’y avait qu’une seule équipe réellement concernée par cette rencontre. Sur un coup franc parfait d’Odegaard et une combinaison comme Arsenal nous a habitué à les exécuter, Jakub Kiwior coupe la trajectoire du ballon de la tête, et ouvre le score devant un Henderson médusé (1-0, 3e). Mais alors qu’on imaginait que ce but allait lancer une soirée tranquille pour les Gunners, on a vu quelques approximations défensives de Saliba et Lewis-Skelly qui auraient pu profiter à Kamada (7e) et Nketiah (14e). Finalement, Arsenal va être puni de son laxisme par une frappe sublime d’Eberchi Eze, à la réception d’un corner subtilement joué en retrait par Wharton (1-1, 27e).

Arsenal réaliste mais dominé

Une égalisation qui a eu le mérite de réveiller les hommes de Mikel Arteta, qu’on a vus plus appliqués et concentrés après le but de l’international anglais. Et si Eddie Nketiah s’était créé une belle occasion peu de temps après le but d’une subtile tête croisée, c’est Leandro Trossard qui va rendre l’avantage au sien, sur un des rares ballons qu’il a touché à son inhabituel poste de buteur (2-1, 42e). En seconde période, les Eagles vont revenir avec de bien meilleures intentions que leurs adversaires, bien aidés par l’entrée dynamisante de l’ancien Rennais Ismaïla Sarr. Palace va même s’offrir une balle d’égalisation, mais la tête décroisée de Munoz va filer devant le but et passer à droite des cages de Raya (67e). La rentrée de Bukayo Saka va remettre les locaux sur de bons rails, l’ailier international anglais passant même proche du troisième but, mais sa reprise a bout portant est repoussée par Henderson (80e).

Mais, comme contre le Real Madrid, c’est une erreur de William Saliba qui va faire craquer les Gunners. Sur une mésentente avec Odegaard, le Français offre sur un plateau le but ouvert à Mateta, qui n’a pas hésité à frapper depuis trente mètres pour égaliser (2-2, 83e). En fin de rencontre, Crystal Palace aurait même pu couler définitivement les locaux, mais le centre de Mateta fuit devant Ismaïla Sarr (90+2e). Avec ce match nul, Arsenal laisse Liverpool à douze points, et les forcera à jouer pour leur titre ce dimanche à Anfield contre Tottenham. Les Gunners reprennent surtout six points d’avance sur Manchester City, vainqueur hier, ce qui représente un matelas très léger dans la course à la deuxième place. Mais une chose est sûre : il faudra faire mieux contre la bande à Luis Enrique dans six jours.