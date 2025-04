Ligue des Champions : l’UEFA veut déjà modifier trois règles du nouveau format

Depuis cette saison, la Ligue des Champions a fait sa mue, quittant l’historique format des phases de poules pour une ronde suisse, un championnat ou 36 équipes se retrouvaient et disputaient chacune huit rencontres pour définir un classement ainsi que vingt-quatre qualifiés pour la phase finale. Ce format a beaucoup fait parler et divisé avant le début de la saison, mais a souri à plusieurs clubs plus modestes qui ne voient que rarement les phases finales, tels que le Stade Brestois, Bruges ou le Celtic Glasgow. Pourtant, il pourrait déjà être révisé dès la saison prochaine, suite aux plaintes de certains clubs, selon Bild. Trois points sont ainsi ciblés comme des priorités par l’UEFA.

La première concerne directement l’organisation de la phase finale de la Ligue des Champions. En effet, Arsenal s’est plaint auprès de l’UEFA qu’il disputait exclusivement ses matches retour à l’extérieur, alors que les Gunners ont terminé à la troisième place de la ronde suisse, avec six victoires, un nul et une défaite. Les hommes de Mikel Arteta n’ont ainsi pas obtenu l’avantage du terrain contre le Real Madrid (11e de la ronde suisse) en quart de finale, ni même contre le Paris Saint-Germain (16e de la ronde suisse) en demi-finale. L’une des solutions proposées pourrait être de rendre automatique l’avantage du terrain pour l’équipe qui a terminé la mieux classée jusqu’à la finale, comme c’est le cas pour la Coupe d’Europe de rugby.

La fin de la prolongation ?

Le deuxième point évoqué par Aleksander Ceferin et l’UEFA va lui beaucoup faire parler. En effet, les instances européennes du football envisagent d’envoyer les matches qui se terminent à égalité directement aux tirs au but pour alléger le temps de jeu des joueurs sur une saison complète, dans un contexte d’inquiétude généralisée concernant l’augmentation des blessures. Ainsi, l’UEFA supprimerait la prolongation, et se calerait sur le modèle de nombreuses compétitions nationales européennes comme la Coupe de France dans l’Hexagone, ou encore l’EFL Cup, la Coupe de la Ligue anglaise.

Avec le retrait de la règle du but à l’extérieur, il y a quelques saisons de cela, la suppression de la prolongation multiplierait de façon exponentielle le nombre de rencontres se terminant sur une séance de tirs au but. Ce serait donc la fin d’une ère assez mythique de buts en prolongation, comme ceux du Real Madrid lors de son épopée en 2022. Cette saison, cinq rencontres retour se sont décidées aux tirs au but, trois en qualifications et deux lors de la phase principale : le face à face entre Paris et Liverpool, ainsi que le derby de Madrid entre le Real et l’Atlético, tous deux en huitième de finale.

Plus d’affrontements entre clubs français en barrages

Enfin, le troisième et dernier changement était celui qui avait fait parler beaucoup de joueurs et d’entraîneurs à l’issue de la phase de ronde suisse : les affrontements entre clubs de même pays. «On espère Benfica, le PSG, on les connaît, on les joue assez en Ligue 1. Tant pis. Tu m’as miné le moral. Ça serait dommage de tomber contre Paris quand même», avait déclaré le milieu de Brest Pierre Lees-Melou au micro de Canal+ avant le tirage au sort des barrages. En plus de PSG-Brest, la compétition a vu s’affronter dès les huitièmes de finales l’Atlético et le Real, ainsi que Leverkusen et le Bayern Munich.

L’UEFA estime que ces types de rencontres ne sont pas aussi attrayantes pour les supporters et les diffuseurs, et envisage donc de réappliquer ses anciennes règles de protection, empêchant les clubs de s’affronter avant les quarts de finale. Une véritable casse-tête au vu des tirages au sort déjà très restrictifs de la phase de barrage, qui limite chaque équipe à deux adversaires potentiels en fonction du classement de la ronde suisse. Les trois évolutions du règlement devraient être discutées à Munich le 30 mai prochain, lors d’une réunion du Comité des compétitions des clubs.