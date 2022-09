Rémi Garde prêt à reprendre du service

Dans une interview accordée au Progrès, Rémi Garde revient sur différents événements qui ont marqué sa carrière et s'ouvre sur son avenir. Un futur qui se dessine peut-être sur un banc pour l'ancien de l'OL, qui ne ferme pas la porte au fait de reprendre du service.

« Je n’ai jamais fermé la porte pour revenir sur un banc. Je serai prêt si les conditions sont réunies. Dans ce métier, j’aime partager et souffrir avec des collaborateurs en qui j’ai confiance (...) Plus tôt, je cesserai d’être le dernier entraîneur à l’OL à avoir gagné un trophée, mieux, je me porterai», a-t-il expliqué pour le journal rhodanien. Remi Garde bientôt sur un banc de Ligue 1 ?