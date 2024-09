OL : Alexandre Lacazette n’y arrive toujours pas

L’OL a vécu une soirée cauchemardesque ce dimanche. Dans un Olympico qui s’annonçait grandiose, les Gones avaient l’occasion de battre à plates coutures un OM en infériorité numérique dès la cinquième minute de jeu. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour les hommes de Pierre Sage. Friables défensivement contre des Marseillais acharnés, les Gones n’ont vraiment pas rassuré offensivement. Se procurant des occasions franches, les locaux n’ont pas su tuer leurs adversaires.

Un constat amer prononcé par Pierre Sage en conférence de presse : «c’est invraisemblable. On a laissé notre adversaire en vie. On était avec un avantage nettement supérieur à un but. Ils ont gardé espoir et ils y ont cru jusqu’au bout. Ils ont capitalisé sur toutes leurs occasions et ont su se montrer réalistes. On a eu 7 occasions franches rien qu’en seconde période. C’est un gros coup au moral. On doit prendre les trois points ce soir. On les a donnés à notre adversaire. Le scénario est fou, j’insiste là-dessus, car si on concrétise en première période, on prend l’ascendant pour le reste du match.» Symbole de cette disette offensive, Alexandre Lacazette a raté son grand rendez-vous.

Alexandre Lacazette n’a plus marqué depuis le 24 juillet

Encore titularisé dans une attaque à deux, le Général a failli à sa mission. Sortant d’un été éprouvant où il a été mis à contribution pour les JO pendant plus d’un mois cet été, le natif de Lyon semble à bout de souffle. Le capitaine éreinté est également dans une certaine méforme face au but. N’ayant plus marqué depuis le 24 juillet et une rencontre face à l’équipe olympique des USA de Tanner Tessmann aux JO, l’attaquant de 33 ans traverse une disette inquiétante. Toujours aussi précieux dans le jeu, malgré un déchet anormal ce dimanche, le capitaine des Gones a loupé un penalty en deux temps ce dimanche face à Géronimo Rulli lors de la fin du premier acte.

Aussi maladroit en seconde période, l’ancien d’Arsenal aurait pu permettre aux siens de s’éviter une défaite humiliante. Dès lors, le médaillé d’argent aux JO va vite devoir se ressaisir. Alors qu’il devrait profiter de la maladresse de Georges Mikautadze et de son statut pour rester titulaire, lui et Lyon ont tout intérêt à rectifier le tir pour se sortir de ce mauvais pas. Quand Lacazette ne va pas bien, l’OL va rarement bien. Bonne nouvelle, le numéro 10 rhodanien pourra essayer de briser la malédiction ce jeudi en Europa League face à l’Olympiacos à la maison. Buteur à 22 reprises en 48 apparitions en C3, Lacazette aime cette compétition qui pourrait donc lui permettre de se sortir de ce mauvais pas.