Le PSG a peur d'une offensive finale du Real Madrid pour Kylian Mbappé

«Une certaine nervosité». As assure ce lundi que le Paris SG n'est pas forcément rassuré dans le dossier Kylian Mbappé (22 ans). Le club de la capitale le sait, de la bouche même de l'intéressé, il n'y aura pas de prolongation de contrat cet été.

La suite après cette publicité

Ce qui inquiète surtout les Rouge-et-Bleu selon le quotidien sportif espagnol, c'est la posture du Real Madrid. Les pensionnaires du Parc des Princes s'attendraient et se prépareraient à une offensive finale du club merengue dans les derniers jours du mercato.

Mbappé sous pression

La Casa Blanca préfère avoir à payer un gros transfert cet été que de prendre le risque de perdre le champion du monde 2018 définitivement en cas de prolongation de contrat au cours de la saison 2021/22 de l'international tricolore au PSG ou d'un départ pour un autre club l'hiver ou l'été prochains.

Le PSG redoute donc un tel scénario, conscient qu'il serait difficile de retenir son n° 7 en cas d'offre concrète et massive de la part du Real. As ajoute que, s'il en position de force dans ce dossier, Kylian Mbappé commence à se sentir sous pression et attendait un signe madrilène. Viendra-t-il d'ici la fin du mois ? La saga de l'été se poursuit !