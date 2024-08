Une pépite anglaise proposée à l’OL

Et si le mercato de l’Olympique Lyonnais était loin d’être terminé ? Après avoir enregistré plusieurs arrivées depuis le début de l’été, l’OL pourrait accueillir un nouveau joueur dans ses rangs. C’est en tout cas ce que laisse entendre Sky Sports en informant que l’ailier de Crystal Palace, Jesurun Rak-Sakyi aurait été proposé au club rhodanien. Le média anglais va même encore plus loin en ajoutant qu’un prêt du joueur de 21 ans serait à l’étude plutôt qu’un transfert.

Formé à Chelsea puis transféré à Crystal Palace à l’été 2019, l’international U20 anglais a été prêté avec succès lors de la saison 2022-2023 à Charlton Athletic. Auteur de 15 buts et 8 passes décisives avec le pensionnaire de League One, le Londonien a convaincu les Eagles de lui laisser sa chance en intégrant l’équipe première avant que sa progression ne soit freinée en raison d’une blessure à l’ischio. Jesurun Rak-Sakyi pourrait profiter du réseau de John Textor, qui dirige Crystal Palace via son groupe Eagle Football, pour se relancer même si l’OL semble avoir donné sa priorité au renforcement de son milieu de terrain.