OL : Corentin Tolisso pourrait revenir dès ce week-end !

On a craint le pire pour Corentin Tolisso après le mauvais geste de Lucas Stassin lors du derby entre Saint-Etienne et l’OL. Le milieu de terrain, remplacé sur le coup, s’en tire plutôt bien car il est finalement victime d’une simple entorse au genou. Il s’agit tout de même d’un petit miracle car une rupture d’un ligament de l’articulation a été envisagée par le staff médical. Plus de peur que de mal pour Tolisso, qui pourrait faire son retour avant la fin de saison, et peut-être même dès samedi contre le Stade Rennais.

La suite après cette publicité

C’est même Paulo Fonseca qui le dit en conférence de presse, à deux jours d’une rencontre très importante en vue du sprint final en championnat. «L’unique doute c’est Corentin. On va voir demain s’il peut jouer. Il n’a pas fait d’entraînement mais il est fort et il veut aider l’équipe. Nous devons voir comme il est, s’il a la possibilité de faire l’entraînement demain (vendredi), parler tous ensemble pour voir si nous pouvons prendre le risque.» Il s’agirait là d’une belle surprise pour le technicien portugais.