Guerre en Ukraine : le FC Metz sur le point de recruter en Russie

Suite à la guerre opposant la Russie et l'Ukraine, la FIFA a demandé l'ouverture d'un mercato spécial pour les joueurs évoluant dans ces deux pays. Ainsi, ces éléments sont libres de signer où ils veulent pour finir la saison avant d'éventuellement retrouver leur club d'origine. Ailier gauche appartenant à Antwerp et qui avait été prêté à Khimki, le Camerounais Didier Lamkel Zé (25 ans) s'entraîne actuellement avec le FC Metz.

Le club grenat lui permet d'utiliser ses infrastructures et pourrait bénéficier de ce renfort jusqu'à la fin de la saison selon L'Équipe. En attendant, le FC Metz doit attendre la décision du conseil d'administration de la LFP pour savoir s'il sera possible aux équipes françaises de recruter des étrangers évoluant en Russie et en Ukraine. Didier Lamkel Zé a d'ailleurs collaboré à Lille avec Frédéric Antonetti lors de l'exercice 2015/2016.