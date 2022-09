Portugal : le violent choc subi par Cristiano Ronaldo face à la République Tchèque

C'est un début de saison mouvementé que vit actuellement l'attaquant portugais. Titularisé parmi les offensifs lusitaniens, Cristiano Ronaldo s'est retrouvé à terre, le nez en sang, après avoir percuté Tomas Vaclik, le portier tchèque. Plus de peur de que de mal pour le Mancunien qui a tout de même pu refouler la pelouse et être impliqué sur le premier but portugais, inscrit par Dalot.

La suite après cette publicité

Mais ce n'était peut-être pas forcément la meilleure des idées puisque le célèbre numéro 7 a concédé un penalty en fin de première période. Un geste finalement sans conséquence, car Patrick Schick a vu sa frappe s'envoler en dehors du cadre de la cage des visiteurs.