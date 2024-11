Japon : Kazuyoshi Miura va jouer sa 40ème saison professionnelle à 58 ans

L’ancien attaquant de Gênes et légende du football japonais Kazuyoshi Miura a annoncé son intention de rejouer la saison prochaine pour son club japonais actuel. Miura aura 58 ans en février et l’agence de presse japonaise Kyodo a rapporté cette semaine qu’il comptait jouer la saison prochaine pour son club japonais de quatrième division, Suzuka. Ce sera sa 40e saison en tant que footballeur professionnel.

Connu sous le nom de « King Kazu », il est largement considéré comme le plus vieux joueur de football professionnel en activité. Kazuyoshi Miura a marqué 55 buts en 89 apparitions et était une star de l’équipe nationale du Japon dans les années 1990. Il a joué au Brésil, en Italie, en Croatie, en Australie et au Portugal. Il a fait ses débuts en 1986 avec le club brésilien de Santos.