Barça : le père de Marcos Alonso est décédé

Marcos Alonso Imaz, père de l’actuel joueur du FC Barcelone, Marcos Alonso, est décédé ce jeudi des suites d’une longue maladie, a révélé le quotidien espagnol Marca.

Âgé de 63 ans, Marcos Alonso Imaz avait comme son fils, arboré les couleurs du Barça au cours de sa carrière, entre 1982 et 1987. Il avait également joué pour l’Atlético de Madrid, qu’il avait ensuite entraîné entre 2000 et 2001, et avait notamment pu honorer le maillot de la sélection espagnole à 22 reprises.

