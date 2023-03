Angleterre : Marcus Rashford forfait pour le rassemblement

Lors de la qualification de Manchester United contre Fulham, en quart de finale de la FA Cup, à Old Trafford, dimanche, l’attaquant Marcus Rashford (25 ans) s’est blessé pendant «l’ouverture du score d’Aleksandar Mitrovic pour les Cottagers et a ensuite été remplacé à la 83e minute» par Fred. Un coup dur pour la star des Red Devils, contraint de déclarer forfait pour le rassemblement des Three Lions.

«Marcus Rashford a été contraint de se retirer de l’équipe d’Angleterre. L’attaquant de Manchester United a reçu un coup lors de la victoire 3-1 contre Fulham en quart de finale de l’Emirates FA Cup», précise le club mancunien, qui ajoute qu’il «devrait être disponible pour affronter Newcastle United lors de notre prochain match, le dimanche 2 avril». Rashford manquera les matches de qualification de l’Angleterre pour l’Euro 2024 contre l’Italie, à Naples, jeudi, et à domicile contre l’Ukraine, dimanche.

