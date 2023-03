FA Cup : MU s’offre la qualification contre Fulham dans une fin de match folle

Après Manchester City, Sheffield United et Brighton, Manchester United et Fulham devaient se battre pour obtenir le dernier ticket pour les demi-finales de la FA Cup. C’était également l’occasion de remporter un nouveau trophée cette saison pour les Red Devils, après la victoire en Carabao Cup, fin février dernier. Mais la rencontre a pris une tournure bien différente, puisque les Cottagers ont surpris Old Trafford et le public mancuninen. Après un corner frappé par Pereira, Mitrovic était à la réception du ballon, dévié par Diop au second poteau, et pouvait donner l’avantage à Fulham (1-0, 50e).

Et alors qu’on se dirigeait vers une défaite, Willian offrait un penalty à United, transformé par Fernandes. La double peine pour Fulham, puisque le Brésilien était ensuite expulsé après examen du VAR (1-1, 70e). Ce qui a entraîné une fin de match folle, puisque le buteur Mitrovic a ensuite été expulsé pour un geste d’humeur sur l’arbitre. Dans une fin de match folle, Sabitzer en profitait pour qualifier Manchester United contre Fulham (2-1, 72e). Avant un troisième carton rouge pour Fulham (78e) et un doublé de Fernandes (3-1, 90e+6). Les hommes de Ten Hag affronteront Brighton, pour une place en finale de la FA Cup contre Manchester City ou Sheffield United.

