LFP : le dossier des droits TV fait une première victime dans le camp de Vincent Labrune

C’est lorsque le bateau tangue que l’on reconnaît les vrais capitaines de navire. Mais depuis la réélection de Vincent Labrune à la présidence de la LFP en septembre, on a le sentiment que le football français avance à reculons. Le contrat avec DAZN, qui paye à hauteur de 400 millions d’euros par saison pour les droits de la Ligue 1, est en péril, celui de 100 millions d’euros (80 de droits + 20 de sponsoring) avec beIN SPORTS fait encore grincer des dents, quand l’accord avec CVC a pu faire naître de nouvelles crispations chez certains clubs, moins bénéficiaires que d’autres.

Aujourd’hui, un véritable climat de défiance des patrons de Ligue 1 à l’égard de Vincent Labrune, est en train de s’installer. On ne peut pas imputer tous les maux du football français au patron de la Ligue, mais impossible, non plus, d’ignorer sa responsabilité dans le dossier des droits TV, qui vient de prendre un nouveau virage avec le refus de DAZN de payer sa facture de 35 millions d’euros. C’est dans le cadre de ce litige que Labrune a justement convoqué une réunion d’urgence ce vendredi à la Ligue…

Jean-Pierre Caillot va quitter la Ligue

L’occasion d’échanger autour d’une table ronde avec les acteurs du football français, sur les possibles solutions envisagées. Ce samedi, le journal L’Équipe nous informe que la tension était d’ailleurs palpable lors de collège des présidents de Ligue 1. Les patrons de clubs ne siégeant pas au conseil de l’administration de la LFP, ont notamment reproché aux autres d’êtres tenus à l’écart des informations. C’était le sens de la déclaration de l’un d’entre eux, hier, dans L’Équipe : «il n’y a pas que les clubs présents au CA dans le championnat», pestait l’un d’eux sous couvert d’anonymat.

Au cours de cette réunion, les choix de la Ligue de choisir DAZN et beIN Sports pour les droits de la L1 jusqu’en 2029, ont largement été critiqués. Au printemps dernier, Lens et Lyon avaient par exemple souhaité mettre l’accent sur le projet d’une chaîne L1, en association avec la plate-forme Max, qui pourrait d’ailleurs être relancé en cas de rupture du contrat avec DAZN. Ces critiques auraient par ailleurs irrité le patron de Reims, Jean-Pierre Caillot, un proche de Vincent Labrune, qui a annoncé qu’il démissionnerait de son poste de président du collège de Ligue 1, avant de confirmer sa décision dans un groupe WhatsApp réunissant les patrons. Certains ont tenté de le dissuader, mais lui, semblait passablement contrarié.