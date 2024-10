Ruddy Buquet n’arbitrera plus en Ligue 1. Après avoir officié pour 310 rencontres du championnat de France depuis 2008, l’arbitre de 47 ans a échoué aux tests physiques pour poursuivre sa carrière dans l’élite du football hexagonal, d’après L’Équipe. En revanche, Buquet a réussi ceux de Ligue 2, championnat dans lequel il a dirigé 102 matchs depuis 2005. Ainsi, il arbitrera la rencontre opposant Bastia à Rodez, ce mardi, dans le cadre de la 11e journée.

Ruddy Buquet n’a plus arbitré la moindre rencontre depuis le 1er août dernier et un FC Astana - Milsami Orhei, en tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence. Dans sa carrière, il a également officié lors de dix matches de Ligue des champions et 23 rencontres de Ligue Europa.