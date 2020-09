Le Barça a refusé une grosse offre pour Ansu Fati

Révélation de la saison dernière du haut de ses 17 ans, Ansu Fati a émerveillé avec le FC Barcelone. Promis à un avenir radieux, celui qui compte déjà 2 sélections et 1 but avec l'équipe d'Espagne impressionne par sa précocité. Et le club catalan l'a bien compris et n'a pas hésité à blinder sa petite pépite, lui assignant une clause libératoire à 400 millions d'euros alors que son contrat se termine en 2022.

Mais forcément, dans ce football où le recrutement de jeunes talents est devenu primordial, l'attaquant attise les convoitises. Marca révèle d'ailleurs que l'adolescent aurait fait l'objet d'une offre de 150 millions d'euros. Si la provenance de cette offre n'est pas précisée, le média assure que les Blaugranas n'ont pas hésité une seconde avant de refuser. Une nouvelle preuve de confiance pour un joueur qui ne demande qu'à passer un nouveau cap cette saison.