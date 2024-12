Manchester United : personne ne veut de Marcus Rashford !

«Je pense que je suis prêt à relever un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur Manchester United. J’ai vu comment d’autres joueurs sont partis par le passé et je ne veux pas être cette personne». Le 17 décembre dernier, Marcus Rashford tenait des propos qui ont fait l’effet d’une bombe outre-Manche.

Des envies de départ qui ont donc enflammé les médias britanniques, alors que les Red Devils sont en pleine crise sportive et que l’effet Amorim ne prend toujours pas. Quatorzièmes au classement de la Premier League, les Mancuniens espèrent donc récupérer un chèque sympathique pour l’Anglais de 27 ans, auteur de 4 buts et d’une passe décisive en 15 rencontres de Premier League cette saison.

Personne ne veut de lui !

Sur le papier, c’est une bonne affaire pour bien des clubs, surtout que les Red Devils ne mettront a priori pas d’obstacles à son départ. Mais dans les faits, ça ne se bouscule pas au portillon pour l’attaquant. La Juventus a déjà dit non, alors que le PSG, souvent annoncé comme prétendant du Britannique, ne semble pas intéressé pour le moment. En Espagne, les clubs les plus puissants n’ont pas forcément besoin de lui ni les moyens pour se l’offrir, alors qu’une signature dans un autre club anglais semble assez improbable.

Comme l’indique AS, tout indique qu’il devra se contenter d’une destination plutôt exotique, avec la Turquie, la MLS et l’Arabie saoudite comme pistes crédibles, d’un point de vue financier notamment puisqu’il touche des émoluments conséquents qui font peur à beaucoup de clubs européens. Un salaire de 16 millions d’euros net par saison qui refroidit logiquement du monde. Autant dire que s’il ne fait pas d’efforts sur le plan financier, Rashford ne va avoir que deux options : rester à Old Trafford, ou se contenter de signer dans un championnat dit de seconde zone…