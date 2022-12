Naples : Victor Osimhen se livre sur son passé

Victor Osimhen savoure. Le joueur de Naples, passé par la Belgique mais aussi par Lille, a vécu des moments compliqués mais il est actuellement en pleine bourre du côté de l'Italie. Pour son ami, Oma Akatugba, qui est aussi journaliste, l'attaquant nigérian s'est confié sur ses débuts avant de rejoindre Naples. «Pour arriver là où je suis, j'ai surmonté beaucoup d'obstacles. Les gens disent que je ne durerai pas, mais ils ont aussi dit ça quand j'ai été écarté par deux équipes en Belgique. Ils m'ont dit : 'tu ne réussiras jamais' et m'ont comparé aux joueurs du passé. C'est normal dans le football. Mais je n'ai jamais pensé à eux» a tout d'abord reconnu le joueur de 23 ans.

Actuellement, Victor Osimhan est dans la meilleure forme de sa toute jeune carrière et il s'épanouit pleinement avec les Partenopei. «Je suis en pleine forme, j'ai de nouveaux objectifs. Je joue pour l'un des plus grands clubs d'Europe et dans l'un des meilleurs championnats d'Europe. J'ai été nommé «Jeune joueur de l'année» et j'ai atteint de nombreux objectifs personnels. Ce n'était pas facile. Pourtant, je suis revenu meilleur qu'avant a lancé l'ancien Lillois avant de conclure sur sa lancée : pour cela, je dis merci à Dieu. J'ai gagné contre ceux qui ne croyaient pas en moi.»