Ajaccio porte plainte contre le journaliste Romain Molina

Dans un communiqué publié dans la soirée, le club de l’AC Ajaccio a annoncé qu’il porterait plainte prochainement pour diffamation contre le journaliste d’investigation Romain Molina. Ce dernier a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube dans l’après-midi, dans laquelle il prétend donner la vérité sur la crise financière et institutionnelle traversée par le club. Le directeur sportif du club Johan Cavalli en prend notamment pour son grade, comme d’autres membres de la direction corse. «Monsieur Romain MOLINA, journaliste prétendument indépendant et autoproclamé, spécialiste du football, vient de poster sur les réseaux sociaux, une vidéo dans laquelle il entreprend, de façon totalement délirante, de porter atteinte à l’honneur et la considération du club de l’ACA et de certains de ses salariés. Au moyen d’allégations totalement mensongères, il met notamment en cause le comportement de Yohan CAVALLI», indique le début du communiqué.

«La situation dans laquelle il se trouve, est suffisamment compliquée, tant sur le plan sportif que financier, pour que le club de l’ACA reste sans réaction suite à cette publication diffamatoire et/ou injurieuse. Il va donc dans les prochains jours, déposer plainte, en son nom et celui de son directeur sportif, contre cet individu manifestement animé d’intentions malveillantes à leur endroit. À la veille d’une réunion Importantissime, entre dirigeants, salariés et supporters, les venimeuses élucubrations de Romain MOLINA, n’ont sans doute d’autre but que de tenter de rafraîchir l’enthousiasme et le dynamisme des personnes viscéralement attachées au club qui ont décidé de s’investir dans la recherche des solutions pour le sortir le de l’ornière dans laquelle il se trouve provisoirement. L’ACA ne manquera pas de réagir, avec la même fermeté, à toute autre tentative de déstabilisation d’où qu’elle émane.» Pour rappel, l’ACA, en grandes difficultés financières, est sous le coup d’une rétrogradation conservatoire à l’issue de la saison suite aux dernières décisions de la DNCG et se retrouve aujourd’hui avant-dernier de Ligue 2.