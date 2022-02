Ligue des Champions : Nasser Al-Khelaïfi prépare un contrat à 15 milliards d'euros !

La suite après cette publicité

La petite musique de la Ligue des Champions se fait entendre au loin. La semaine prochaine, le PSG retrouve les 8es de finale de la C1 avec une rencontre aller au Parc des Princes face au grand Real Madrid. La lutte sera âpre entre deux prétendants au titre final. Il y a aussi une rivalité en dehors des terrains qui exacerbe les deux directions depuis le printemps de l'année dernière. La Casa Blanca en compagnie de 11 autres grands clubs européens (le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, la Juventus, l'Inter et l'AC Milan) ont voulu rendre vivant leur projet de Super League européenne.

Face au tollé que cela a provoqué et la réaction épidermique des supporters, notamment en Angleterre, cette compétition qui se voulait fermée et réservée aux cadors de ce sport a été tuée dans l'œuf. Il n'en reste pas moins que la menace plane toujours, même pour ceux qui ont refusé dès le départ d'intégrer ce projet. C'est le cas du Bayern Munich et du PSG. Le club français est même sorti grandi de cet affrontement car le président Agnelli, le patron de la Juventus, avait rendu son mandat de président de l'ECA (association des clubs européens) pour rejoindre la Super League. C'est Nasser Al-Khelaïfi qui l'a remplacé avec un seul but : définitivement tuer la bête blessée.

Un contrat à 15 milliards d'euros sur 3 ans

Le président du PSG a savamment préparé son coup. Selon les informations de The Times, qui a pu se procurer un courrier envoyé par le dirigeant qatari, Al-Khelaïfi est tout proche de boucler un contrat de droits TV et de marketing pour la nouvelle formule de la Ligue des Champions portant sur trois ans à 15 milliards d'euros ! Cela reviendrait à 5 milliards d'euros par saison pour les clubs participants à la C1. Dans cette lettre, il parle lui-même d'un «changement tectonique». Le pouvoir changerait de main.

Pour la direction de l'ECA, et bien sûr de l'UEFA, la signature de ce nouvel accord XXL permettrait de porter le dernier coup fatal aux clubs désireux de monter leur Super League européenne. Avec un tel contrat, plus besoin de créer sa propre compétition puisque les milliards injectés dans la nouvelle formule de la C1, qui doit entrer en vigueur à partir de la saison 2024/2025, passant de 32 à 36 équipes sous la forme d'un championnat puis d'une phase à élimination directe, satisferait tout le monde. «Cela représente également une nouvelle aube de stabilité financière et d'opportunités pour les clubs de football européens, car la manière dont nos compétitions interclubs sont commercialisées sera transformée», argumente Al-Khelaïfi dans ce courrier. Le bras de fer est en train de tourner à l'avantage de l'UEFA.