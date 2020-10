L'incroyable série de défaites de l'OM en Ligue des Champions

Défaits dans les tous derniers instants de la rencontre sur la pelouse de l’Olympiacos mercredi soir pour son retour en Ligue des Champions (1-0), l’Olympique de Marseille ne s’en sort plus dans cette compétition. En s’inclinant pour son premier match de poule cette saison, le club phocéen a enregistré une dixième défaite consécutive dans la compétition, et n’est désormais plus très loin d’entrer dans l’histoire européenne.

La suite après cette publicité

En effet, le record du nombre de défaites consécutives est pour le moment détenu par Anderlecht avec 12 défaites de rang en LdC entre 2003 et 2005. Il faut remonter huit ans en arrière pour retrouver un succès marseillais dans la compétition (1-0, 8e de finale aller contre l’Inter). Un succès qui fuit depuis le club phocéen et qui sera difficile à aller chercher la semaine prochaine sur sa pelouse face à Manchester City. Un bien triste record potentiel qui ne devrait pas ravir les supporters de l’OM.

Les 10 défaites consécutives de l'OM en Ligue des Champions :

2012 : Inter Milan – OM (2-1), OM – Bayern Munich (0-2), Bayern Munich – OM (2-0)

2013 : OM – Arsenal (1-2), Borussia Dortmund – OM (3-0), OM – Naples (1-2), Naples – OM (3-2), Arsenal – OM (2-0), OM – Borussia Dortmund (1-2)

2020 : Olympiakos Le Pirée – OM (1-0)