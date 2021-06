EdF : Didier Deschamps répond à José Mourinho

Championne du monde en titre, l'équipe de France fait assurément partie des favoris de l'Euro 2020 (11 juin - 11 juillet). Nombreux sont ceux à le penser et à le dire ouvertement, à l'image de José Mourihno. Le nouveau coach de l'AS Rome a récemment déclaré qu'il voyait les Bleus aller au bout de la compétition cet été, en précisant que s'ils ne venaient pas à être sacrés champions d'Europe, ce serait un Euro raté. Présent sur le plateau de Téléfoot ce dimanche matin, Didier Deschamps a répondu au Portugais en lui assénant une petite pique, avec humour.

« José... je pensais la même chose de son équipe de Tottenham, ça ne s'est pas passé comme prévu (rires) », a ainsi d'abord lâché le patron de l'équipe de France, avant de poursuivre plus sérieusement. « Automatiquement, avec le statut de champions du monde, on est favoris, avec trois ans d'expérience en plus. J'ai un potentiel offensif très important. Mais ce n'est pas que ça. Vous parlez d'équilibre mais je les déconnecte pas de notre milieu de terrain aussi. On fera tout pour avoir le ballon le plus possible mais il y a aura des moments où on n'aura pas le ballon. Ce n'est pas une pression, c'est une réalité, on ne va pas fuir le débat : la France fait partie des favoris pour cet Euro. »