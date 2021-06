Euro : José Mourinho voit l'équipe de France aller au bout

La suite après cette publicité

Nommé entraîneur de l'AS Roma il y quelques semaines, José Mourinho va bientôt débuter sa nouvelle aventure. En attendant, l'ancien entraîneur de Tottenham a évoqué plusieurs sujets dans un entretien accordé au Sun en Angleterre. Notamment l'Euro 2020 et son favori. Et pour le «Special One», l'équipe de France de Didier Deschamps doit aller au bout avec un tel effectif.

«La France pourrait faire une équipe A, une équipe B et une équipe C car en ce moment, elle a un nombre incroyable de joueurs de haut niveau. Je ne vois aucune faiblesse. Si je devais choisir une équipe pour gagner, je dirais que c'est elle, car le groupe de joueurs est fantastique. (...) Ils doivent gagner. Sinon, ce sera un Euro raté», a lâché le Portugais, avant de parler de Mbappé : «quand vous avez Kylian Mbappé à vos côtés, il est très difficile de ne pas gagner. Il fait partie de ces joueurs qui gagnent des matches à lui tout seul et qui font peur à leurs adversaires. Il va essayer de prouver à tout le monde qu'après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, il est le meilleur.»