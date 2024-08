Real Madrid : Dani Carvajal se lâche sur le calendrier surchargé

Le Real Madrid va disputer son premier match officiel, ce mercredi, face à l’Atalanta Bergame en finale de la Supercoupe d’Europe, à Varsovie (Pologne). Le premier match d’une longue série pour les Merengues. Engagé en Liga, Ligue des champions, Coupe du Roi, Supercoupe d’Espagne et en Coupe du monde des clubs, à la fin de la saison, le Real pourrait jouer une soixantaine de rencontres durant cette saison 2024-2025. De passage en conférence de presse, ce mardi, Daniel Carvajal a déploré le calendrier de la saison à venir.

La suite après cette publicité

« Cela n’a aucun sens, on ne peut pas jouer 72 matches. Il est impossible de maintenir le même niveau avec autant de matchs et de déplacements. Je pense que les instances compétentes devraient analyser la situation, car c’est pratiquement impossible. Le niveau baisse, les matchs baissent en qualité et c’est nous et nos familles qui en pâtissons », a lâché le buteur de la dernière finale de Ligue des champions en conférence de presse. En attendant, les Madrilènes ont l’occasion de remporter leur premier trophée de la saison. Peut-être le premier d’une longue série.