Droits TV : ça chauffe entre la LFP et le CVC !

L’interminable dossier concernant les droits TV de la Ligue 1 continue. Malgré l’accord obtenu par DAZN et BeIN Sports, dimanche dernier, de nouvelles complications viennent s’ajouter au dossier. La dernière en date, le CVC qui reproche à la LFP et son président, Vincent Labrune, d’avoir mal géré les négociations. Les deux entités se sont entretenues par le biais d’une rencontre entre des représentants de chaque camp ce lundi. Jean-Christophe Germani, l’un des deux représentants français du CVC, aurait été très agacé par le choix du package DAZN-BeIN et il l’aurait fait savoir à Vincent Labrune, pendant la réunion.

Le CVC n’ayant pas pris part aux ultimes discussions ce dimanche, la LFP n’aurait pas respecté l’accord convenu entre toutes les parties comme le démontre cet extrait de mail publié par L’Équipe, «ce processus de désignation des attributaires des droits ne semble pas conforme aux accords entre la LFP et CVC, qui a un droit de regard». Le fonds, qui a investi 1,5 milliard d’euros en l’échange de 13% des revenus à vie du système LFP Media, aurait de sérieux doutes concernant la direction prise par Vincent Labrune, en matière de droits TV.