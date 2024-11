PSG - Lens : les compositions officielles

Suite de la 10e journée de Ligue 1 avec le PSG qui reçoit Lens au Parc des Princes. Leader du classement avec trois points de marge sur l’AS Monaco, le club de la capitale peut se donner davantage de marge en cas de succès ce samedi. Les hommes de Luis Enrique restent sur un large succès au Vélodrome (3-0), la confiance est grande. En face, Lens est 6e mais avec seulement une victoire lors des sept dernières journées de championnat. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Au niveau des compositions d’équipes, Luis Enrique maintient son 4-3-3. Safonov dans le but, une charnière Marquinhos-Pacho et Hakimi-Nuno Mendes en latéraux. Au milieu, Fabian Ruiz accompagne Vitinha et Joao Neves. Enfin un trio offensif sans surprise, Barcola et Dembélé autour d’Asensio. Côté RC Lens, Will Still reste fidèle au 3-4-2-1. Du classique en défense, Khusanov prend toutefois la place de Medina (suspendu). Au milieu, Chavez et Machado occupent les postes de pistons avec un axe Diouf-Thomasson. Enfin pour animer l’attaque, Sotoca et Zaroury soutiennent Nzola.

Les compositions

PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos ©, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Ruiz - Dembélé, Asensio, Barcola

Lens : Samba © - Gradit, Danso, Khusanov - Chavez, Thomasson, Diouf, Machado - Zaroury, Nzola, Sotoca

La suite après cette publicité

[Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10. Un 1er but de Barcola face à Lens vous rapporte jusqu’à 445€.]((https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N30402.276174FOOTMERCATO/B31595712.388649264;dc_trk_aid=579923336;dc_trk_cid=210502580;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=;dc_tdv=1)