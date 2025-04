LdC, PSG : une tendance se dessine pour la composition

Le PSG reçoit Aston Villa demain soir dans le cadre du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Sur le papier, les hommes de Luis Enrique partent avec une longueur d’avance sur les Anglais, entraînés par Unai Emery, ancien technicien du club français. Tous les supporters franciliens retiennent leur souffle, à bientôt 24h du coup d’envoi de cette rencontre.

La suite après cette publicité

Les premières informations commencent à arriver aussi concernant la composition de départ. Donnarumma serait présent dans le but, protégé par Hakimi et Mendes sur les côtés de la défense et une charnière Beraldo-Pacho puisque Marquinhos est suspendu. Au milieu, Neves, Vitinha et Ruiz sont attendus alors que devant, Doué et Kvaratskhelia accompagneraient Dembélé, laissant Barcola sur le banc.