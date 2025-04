PSG : Luis Enrique va fêter sa 100e sur le banc parisien contre Aston Villa

Arrivé sur le banc du Paris Saint-Germain en juillet 2023, Luis Enrique est vite devenu l’homme à tout faire parisien, et a remis le club sur de bons rails malgré quelques passages difficile et des conflits avec certains joueurs. «Ce sont des chiffres, rien de plus. Je ne le savais pas, mais c’est une fierté. J’espère en faire quelques centaines de plus. Il faut les mériter, il faut s’améliorer», a souligné l’ancien coach du Barça et de la Roma en conférence de presse ce mardi.

Depuis le banc du PSG, Luis Enrique a connu 69 fois la victoire, a concédé 19 matches nuls et subi 11 défaites. Le coach espagnol espère décrocher un 70e succès ce mercredi contre Aston Villa, dans une rencontre capitale pour la course à l’objectif ultime du PSG : la Ligue des Champions.