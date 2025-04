PSG : Désiré Doué veut continuer à progresser

Étincelant depuis le début de l’année 2025, le jeune Désiré Doué concurrence de plus en plus les ailiers parisiens pour une place de titulaire, et a même découvert le maillot Bleu lors du rassemblement de mars. Un statut qui est loin de la finalité selon lui. «Je suis dans une bonne phase de progression. Les cadres m’aident. J’essaie de garder ma personnalité. Je suis encore un jeune joueur, j’ai besoin de progresser sur plein d’aspects. Les joueurs et le staff m’ont beaucoup conseillé parce que j’en faisais peut-être un peu trop», a raconté l’ex-Rennais en conférence de presse avant le match contre Aston Villa.

La suite après cette publicité

«Pour progresser, je me compare à moi-même. J’analyse beaucoup mes matches et mes entraînements pour garder une discipline. J’espère que tout ça m’amènera au très haut niveau», a-t-il ajouté au moment d’évoquer sa méthode et sa rigueur personnelle. Avec cinq buts et deux passes décisives lors de ses neuf derniers matches toutes compétitions confondues, le jeune ailier polyvalent est l’une des cartes maitresses que le PSG peut abattre contre les Villans ce mercredi.